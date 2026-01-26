Governo Meloni il consenso mai così stabile

Dopo più di tre anni dall’insediamento del governo Meloni, il livello di consenso rimane stabile, rappresentando un fenomeno raramente osservato nella politica recente. Questo andamento testimonia una continuità di apprezzamento e supporto, evidenziando una fase di consolidamento per l’esecutivo. Analizzare i motivi di questa stabilità può offrire spunti importanti per comprendere le dinamiche politiche attuali e le prospettive future del governo.

È un fenomeno senza precedenti nella storia politica recente. Dopo oltre tre anni dall’insediamento del governo guidato da Giorgia Meloni, il quadro del consenso appare sostanzialmente immutato. Al netto delle fisiologiche oscillazioni mensili, i sondaggi restituiscono un’immagine cristallizzata: i rapporti di forza tra i partiti, così come tra le aree politiche, restano sorprendentemente stabili. Un andamento inusuale per il contesto italiano, tradizionalmente segnato dalla volubilità degli elettori, da rapide inversioni di tendenza e da un progressivo logoramento dei governi in carica. Se nella scorsa legislatura, dopo 3 anni e mezzo, FdI, Lega e Pd erano appaiati nei sondaggi con i Cinquestelle attorno al 15%, con robuste modifiche rispetto al risultato delle Politiche del marzo 2018, oggi è tutto diverso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

