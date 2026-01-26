Il governo affronta nuovamente le difficoltà delle famiglie italiane, con un aumento stimato di circa 670 euro nelle spese annue. La crescente pressione sui bilanci familiari si aggiunge alle difficoltà di accesso ai mutui, come riportato dal Sole 24 Ore. Resta da capire quando il governo interverrà per alleviare questa situazione e offrire supporto alle famiglie in difficoltà.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Una nuova batosta si abbatte sulle famiglie italiane: quest'anno dovranno spendere in media 670 euro in più per spese varie e costi aggiuntivi, senza contare la maggiore difficoltà di accedere ai mutui come riferisce oggi il Sole 24 Ore". Lo scrive Giuseppe Conte sui social. "Non possiamo permetterci che in Parlamento arrivino solo tanti nuovi programmi di Riarmo mentre il governo rimane immobile sul carovita: carrello tricolore bocciato e accantonato, decreto bollette atteso da mesi, Piano casa sparito mentre si tagliano agevolazioni ai giovani, tanti no alle nostre proposte, dal salario minimo all'estensione della no tax area mentre si buttano soldi per centri fermi in Albania. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Governo: Conte, 'serie di rincari per famiglie, quando pensa di fare qualcosa?'**

Governo: Conte, 'nel 2026 rincari per tutti, sarà un anno di impegno per cambiare le cose'Nel 2026, i costi di vita aumenteranno, interessando diversi settori come assicurazioni, carburanti e pedaggi autostradali.

Schlein: famiglie e imprese soffrono e governo pensa a premierato

