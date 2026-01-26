Gordona gli Alpini festeggiano 52 anni di storia e valori

A Gordona, il Gruppo Alpini ha commemorato il 52° anniversario della sua fondazione con una cerimonia che ha coinvolto la comunità locale. La giornata ha rappresentato un momento di riflessione sui valori e la storia degli Alpini, consolidando il legame tra il gruppo e il territorio. Un'occasione per ricordare l'importanza della solidarietà e dell’impegno condiviso nel corso degli anni.

Una giornata intensa di emozioni, memoria e orgoglio quella vissuta domenica 25 gennaio a Gordona, dove il Gruppo Alpini ha celebrato il 52° anniversario dalla fondazione con una cerimonia molto partecipata dalla comunità.Le celebrazioni si sono aperte in mattinata con una messa solenne.

