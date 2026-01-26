Golzadeh bomber di giornata Marchisio crolla

Nell'ultima partita, Golzadeh si è distinto come protagonista, ricevendo il punteggio di 6,5. L'allenatore Yuasa ha scelto lui come bomber di giornata, grazie a una media di 7 punti a set e alla capacità di sfondare dai 9 metri, trasmettendo sicurezza e efficacia. Nel frattempo, Marchisio ha affrontato una prestazione sotto le aspettative, con un crollo che ha influenzato l’andamento della squadra.

Golzadeh 6,5. Bomber di giornata per Yuasa: media di 7 punti a set e dai 9 metri spacca i set e gestisce e trasforma le palle scomode. Ma purtroppo cala come tutti alla distanza ovvero nella seconda parte del quarto set e in quel quinto maledetto parziale finale. Alla fine per lui sono 27 nel tabellino: numeri comunque importanti Tatarov 6. Schierato titolare dimostra tutto il suo valore in particolare nel secondo e terzo set. Ma alla lunga non riesce ad essere caldo nel momento che conta. Un rientro in campo da titolare che era comunque positivo ma poteva anche essere migliore con un finale differente.

