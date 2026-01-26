Golf Scheffle inizia al meglio l’anno Suo il The American Express

Scottie Scheffler apre la stagione 2024 con una vittoria al The American Express, il suo primo torneo dell’anno sul PGA Tour. Con un solido rendimento, il numero uno al mondo si aggiudica il titolo con un vantaggio di quattro colpi su Jason Day e altri avversari. Questo risultato conferma la sua continuità e forma in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

Ennesimo titolo per Scottie Scheffler. Il n.1 al mondo inizia al meglio la stagione sul PGA Tour e conquista, alla prima presenza nell’anno solare, il The American Express con un margine di 4 colpi sulla seconda posizione ricoperta da Jason Day, Ryan Gerard, Matt MacCarty e Andrew Putnam. Il titolo conquistato in California sui fairway del Pete Dye Stadium Course gli vale 500 punti FedEx e 1,656 milioni di dollari. Scheffler, grazie a questa vittoria, arriva a quota 20 trofei sul PGA Tour su 151 eventi giocati con 10 secondi posti e 77 top 10. Numeri da capogiro per il nativo del New Jersey. Le vincite totali in dollari sono esattamente 101,1 milioni (derivanti solo dai tornei e della FedEx Cup). 🔗 Leggi su Oasport.it

