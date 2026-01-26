Globesità epidemia mondiale | coinvolti un miliardo di adulti e milioni di bambini

L’obesità, nota anche come “globesità”, rappresenta un fenomeno in crescita a livello mondiale, coinvolgendo un miliardo di adulti e milioni di bambini. Considerata un’emergenza sanitaria, questa condizione richiede attenzione e strategie di prevenzione efficaci per contrastare i rischi associati e migliorare la qualità della vita delle persone.

L’obesità è ampiamente considerata un’epidemia globale, così detta “globesità”, una vera e propria emergenza sanitaria. Ne soffre oltre un miliardo di adulti e milioni di bambini e adolescenti, numeri destinati ad aumentare. L’Italia è il primo Paese al mondo a riconoscere l’obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante, inserendola nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) si tratta di una vera e propria epidemia che necessita interventi urgenti a livello governativo e comunitario. LO SCENARIO – Negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo di diete ad alto contenuto proteico e a riduzione drastica di carboidrati e fibre. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Globesità: un'epidemia mondiale in crescitaLa globesità rappresenta un fenomeno in crescita a livello globale, interessando oltre un miliardo di adulti.

