Glitch beauty | il nuovo trend di bellezza che esalta l’imperfezione

Il trend Glitch Beauty propone un nuovo approccio alla bellezza, valorizzando le imperfezioni e le peculiarità individuali. Sempre più persone scelgono di abbracciare le proprie caratteristiche uniche, lasciando da parte i canoni di perfezione tradizionale. Questo movimento invita a riscoprire l’autenticità e a considerare le imperfezioni come elementi distintivi, contribuendo a una visione più inclusiva e reale della bellezza.

Life&People.it La bellezza smette di aspirare alla perfezione e sceglie deliberatamente di incrinarla. Al centro di questo cambiamento si afferma il glitch beauty, una tendenza che valorizza “l’errore” come linguaggio espressivo. Asimmetrie evidenti e risultati volutamente instabili vengono messi in risalto, come strumenti che raccontano spontaneamente l’identità di una persona e la sua sensibilità. L’ “effetto glitch” nel settore beauty propone una visione della bellezza che accoglie la discontinuità, fino a farla divenire l’elemento creativo prediletto. Il difetto funge da firma stilistica e la deviazione dalle regole classiche lascia spazio ad una narrazione più libera.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Glitch beauty: la bellezza imperfetta riuscirà a rompere un sistema?Glitch Beauty esplora il valore della bellezza imperfetta come forma di autenticità e ribellione.

