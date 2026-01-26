Glitch beauty | il nuovo trend di bellezza che esalta l’imperfezione

La tendenza del momento in fatto di bellezza si chiama Glitch Beauty. Sempre più persone scelgono di mostrare le imperfezioni, abbandonando i canoni di perfezione. Le foto con difetti e dettagli irregolari vanno di moda sui social, diventando simbolo di autenticità. Chi si lascia andare a questa moda dice basta alle immagini ritoccate e alle perfezioni troppo artefatte. È un modo diverso di vedere se stessi, più reale e meno perfetto.

Life&People.it La bellezza smette di aspirare alla perfezione e sceglie deliberatamente di incrinarla. Al centro di questo cambiamento si afferma il glitch beauty, una tendenza che valorizza “l’errore” come linguaggio espressivo. Asimmetrie evidenti e risultati volutamente instabili vengono messi in risalto, come strumenti che raccontano spontaneamente l’identità di una persona e la sua sensibilità. L’ “effetto glitch” nel settore beauty propone una visione della bellezza che accoglie la discontinuità, fino a farla divenire l’elemento creativo prediletto. Il difetto funge da firma stilistica e la deviazione dalle regole classiche lascia spazio ad una narrazione più libera.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it Approfondimenti su Glitch Beauty Glitch beauty: la bellezza imperfetta riuscirà a rompere un sistema? Glitch Beauty esplora il valore della bellezza imperfetta come forma di autenticità e ribellione. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Glitch Beauty Argomenti discussi: Glitch beauty: l'estetica imperfetta conquista make-up e capelli; Glitch make-up: al tempo dell'AI la tendenza della bellezza imperfetta ci riavvicinerà al nostro lato umano?; Glitch make-up | al tempo dell' AI la tendenza della bellezza imperfetta ci riavvicinerà al nostro lato umano?. Glitch make-up : al tempo dell'AI la tendenza della bellezza imperfetta ci riavvicinerà al nostro lato umano?Il bug del sistema è la reference di una nuova era in fatto di make-up. Stop al trucco effetto filtro social e alla clean girl aesthetic: nel make-up avanzano le nuance mismatched, le sbavature, i lay ... vanityfair.it Glitch beauty: la bellezza imperfetta riuscirà a rompere un sistema?Benvenuto 2026, già ci piaci. Se avete trovato la bellezza della clean girl noiosa, il nuovo anno è l’anno che fa per voi/noi. Lo confermano già Kristen Stewart e Imogen Poots, fan di una bellezza fin ... msn.com Banana Beauty Italy. . € ’! Ultima occasione: BANANA Iconics a soli 5€ prima che spariscano per sempre Formule waterproof Tenuta a lunga durata Texture ricche e pigmenti intensi *Ricevi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.