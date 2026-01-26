Gli Italian Brainrot sbarcano anche in America accordo con Spin Master

Gli Italian Brainrot arrivano in Nord America grazie a un accordo tra Spin Master e Officina Comunicazione. La collaborazione mira a promuovere Skifidol Italian Brainrot™, il fenomeno virale della cultura pop nato in Italia, ora pronto a espandersi negli Stati Uniti e in Canada. Questa partnership rappresenta un passo importante per la diffusione internazionale del progetto e per rafforzare la presenza del brand nel mercato nordamericano.

Officina Comunicazione ha siglato un'intesa con il colosso del settore per portare il fenomeno Skifidol Italian Brainrot™ ai fan del Nord America Skifidol Italian Brainrot è un universo in continua evoluzione, popolato da personaggi fuori di testa e iper-colorati che sono diventati rapidamente iconici. Radicato nella cultura di internet e nel linguaggio dei social media, ha saputo trasformare uno dei trend meme più virali degli ultimi anni in prodotti fisici – in particolare carte collezionabili, con ulteriori linee di prodotto in arrivo. "Le carte collezionabili rappresentano una forza trainante nell’industria del giocattolo e Officina Comunicazione ha saputo intercettare con successo questo trend meravigliosamente strano, divertente e virale con Skifidol Italian Brainrot" - ha dichiarato Doug Wadleigh, Presidente di Spin Master Toys.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Gli Skifidol Italian Brainrot Days fanno tappa anche in Romagna con due appuntamenti per giovanissimiGli Skifidol Italian Brainrot Days arrivano in Emilia-Romagna, portando il loro tour ufficiale nel Romagna Shopping Valley di Savignano sul Rubicone.

Gli Italian Brainrot diventano un videogioco (made in Modena) sulla piattaforma RobloxGli Italian Brainrot, fenomeno virale tra i giovani italiani, si trasforma in un videogioco sviluppato a Modena sulla piattaforma Roblox.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Muscled Arabic Italian Brainrot Children After Exam

Gli Skifidol Italian Brainrot sbarcano ad Acquaworld dopo il successo di BroadwayAperto nel 2011, Acquaworld vanta 20.000 metri quadrati di superficie, nove scivoli acquatici, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre riscaldata a 31° e, all'interno, un grande giardino con ... ilgiorno.it

'Skifidol Italian Brainrot Days' alle Porte di CataniaArrivano a Catania gli Skifidol Italian Brainrot™ Days, il tour live show che sta facendo impazzire i giovanissimi di tutta Italia. Dopo il successo travolgente in tutto il mondo, l’evento ufficiale c ... cataniatoday.it

Il 7 e l'8 febbraio al Destriero Shopping Center arrivano gli Skifidol™ Italian Brainrot Days! Ballerina Cappuccina (sabato) e Tralalero Tralala (domenica) ti aspettano per sei appuntamenti al giorno tra risate, foto e puro divertimento. Potrai incontrare i tuoi - facebook.com facebook