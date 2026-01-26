Gli Azzurri dello Snowboard per Milano-Cortina 2026 | immenso Fischnaller

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 vedranno la presenza di numerosi snowboarder italiani, tra cui spicca il nome di Fischnaller. Un’occasione importante per gli atleti di rappresentare il nostro paese in una delle più grandi manifestazioni sportive invernali.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 che scatteranno tra pochi giorni vedranno la partecipazione di una nutrita pattuglia di snowboarder italiani. La Federazione Italiana Sport Invernali ha ufficializzato i convocati per questa disciplina, includendo atleti affermati e giovani promesse pronti a competere sulle piste olimpiche. Tra i nomi più sorprendenti spicca quello di Roland Fischnaller, che a 45 anni rappresenta l’esperienza più significativa del gruppo, pronto a vivere un’altra avventura a cinque cerchi. La squadra italiana di snowboard alpino per Milano-Cortina comprende atleti capaci di ottenere risultati importanti nel circuito internazionale.🔗 Leggi su Sportface.it

