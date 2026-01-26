Negli ultimi anni, gli animali da compagnia hanno visto aumentare le occasioni di cura e svago dedicate. I cani, in particolare, accedono a servizi come ristoranti, piscine, profumi, gelati, negozi specializzati e centri benessere. Questa evoluzione riflette un'attenzione crescente alle loro esigenze e al loro benessere, trasformando il rapporto tra proprietari e animali in un modo più attento e ricco di comfort.

Soprattutto i cani ora hanno menù nei ristoranti, piscine dedicate, profumi, gusti di gelato, negozi, centri benessere e fisioterapisti A dicembre a Cortina d’Ampezzo ha aperto un nuovo ristorante di lusso, La Scogliera, che tra le altre cose prevede un menù degustazione riservato ai cani. L’offerta è piuttosto costosa (120 euro), e comprende un sushi per di pollo bollito, tonno a dadini con riso e un hamburger. È un ristorante estremamente esclusivo, ma non è il primo: negli ultimi anni sentire parlare di ristoranti, gelaterie e centri benessere che offrono servizi e prodotti non essenziali pensati appositamente per gli animali domestici è diventato molto più comune rispetto al passato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli animali da compagnia sono sempre più viziati

Leggi anche: Come stanno gli italiani? Sempre più soli, pochi figli e tanti animali, e una nuova “dipendenza” da ChatGPT: il rapporto

A Londra musica da compagnia per animali domesticiA Londra, la musica per animali domestici si sta affermando come un metodo naturale per favorire il benessere degli animali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Animali che si sono estinti da poco #shorts

Argomenti discussi: Animali da compagnia: percentuali e numeri di un mondo in continua crescita; Animali domestici (sempre di più): come li stiamo cambiando? Con Chiara Grasso; Tecnologia per gli animali da compagnia: Nital distribuirà Carepet; Moncalvo, via libera alle sepolture con animali da compagnia.

Animali che si possono tenere in casa: scopri cosa puoi e non puoiIl gatto è l’ animale domestico ideale per chi ama la compagnia senza vincoli rigidi. Non ha bisogno di essere portato fuori, usa la lettiera, dorme molto e decide autonomamente quando fare le fusa. microbiologiaitalia.it

Tutto l’amore che vuoi. Gli animali domestici, compagnia e aiutoI numeri dell'Istat, l'esperienza di Claudia, i volontari di Lav e Apaca, il lavoro di Enrico (Foto Sara Guglielmi) ... amicodelpopolo.it

Presenti espositori nazionali ed internazionali per la vendita animali, di accessori e servizi correlati e saranno esposte le ultime novità del settore rettili e animali da compagnia. Accanto all’ampia area espositiva, Esotika Pet Show ha proposto un programma - facebook.com facebook