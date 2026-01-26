Giuliana la sopravvissuta per caso | Mi rivedo ancora a 4 anni quando i nazisti strapparono mamma dal mio letto

Giuliana, sopravvissuta per caso, condivide il ricordo di quando, a quattro anni, vide la madre essere portata via dai nazisti. La sua testimonianza, raccolta a Fermo il 26 gennaio 2026, invita a riflettere sulle conseguenze della guerra e sull’importanza di preservare la memoria storica, affinché simili tragedie non si ripetano in futuro.

Fermo, 26 gennaio 2026 – Una storia tragica, che invita le nuove generazioni a riflettere, affinché eventi di questo tipo non si ripetano. E’ la storia di Giuliana Vannini, 86 anni che oggi vive a Bologna, e di sua madre Grete Schattner, la cui unica colpa era quella di essere ebrea. Domani è la Giornata della memoria. L’ 8 ottobre del 1943 mentre viveva a Fermo (Marche) venne prelevata a forza dalla sua abitazione, mentre stava dormendo nel letto insieme alla figlia, trasferita prima presso il campo di concentramento di Servigliano, poi a Fossoli e successivamente a Birkenau, dove è stata gasata dalla ‘macchina’ di sterminio nazista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

