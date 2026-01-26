A Giugliano, si è verificata una rapina presso l’agenzia di scommesse “Intralot” in via Biagio Riccio. Due individui sono entrati in azione durante la partita Juve-Napoli, mettendo a segno il colpo. L’episodio si inserisce nel contesto di una crescente preoccupazione per la sicurezza nella zona, con episodi di criminalità che continuano a interessare l’hinterland giuglianese.

Non si placa l'emergenza rapine nell'hinterland giuglianese. Ieri due malviventi hanno colpito l'agenzia di scommesse "Intralot" in via Biagio Riccio, angolo con via Aniello Palumbo. Con volto coperto da caschi integrali, i rapinatori sono sopraggiunti in sella a uno scooter e hanno fatto irruzione nei locali commerciali durante il match Juve-Napoli. All'interno erano presenti anche dei clienti, alcuni dei quali stavano assistendo alla partita in tv. In pochi secondi, la coppia di criminali, presumibilmente sotto la minaccia di una pistola, ha intimato ai dipendenti di consegnare l'incasso della giornata. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, rapinatori in azione durante Juve-Napoli: in due hanno colpito agenzia scommesse

Approfondimenti su juve napoli

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su juve napoli

Argomenti discussi: Rapine ai distributori sull'Asse mediano, due arresti; Due rapine a mano armata in pochi minuti ai distributori di benzina a Qualiano, nel Napoletano; Sono di Arzano i due baby rapinatori dell'Asse Mediano; Rapina ai distributori sull’Asse Mediano: arrestati due giovani.

Giugliano, baby rapinatore in azione: a 15 anni assalta supermercato. Incastrato dalle telecamereGiugliano -La serata del 2 dicembre scorso sembrava una come tante presso il supermercato sulla Strada Provinciale a Melito di Napoli, finché due individui in ... cronachedellacampania.it

Minaccia cassiera e ruba incasso di un supermercato, arrestato rapinatore: ha solo 15 anniEmergenza criminalità giovanile. I Carabinieri arrestano un rapinatore: ha solo 15 anni. Nel mirino del baby criminale, in azione insieme a un complice, un supermercato di Melito. Secondo l'attività ... lostrillone.tv

"Gara falsata". Enrico Varriale su X dopo Juve-Napoli - facebook.com facebook

Pagelle #Juve- #Napoli: ecco tutti i voti. Thuram dominante, male McTominay x.com