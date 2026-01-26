Giudice | no espulsione di 8400 immigrati

Un giudice federale ha bloccato temporaneamente l’operazione di Trump volta a revocare lo status legale di oltre 8.400 immigrati, tra cui familiari di cittadini statunitensi e titolari di carta verde provenienti da sette paesi dell’America Latina. La decisione rappresenta un ostacolo alle politiche di restrizione sull’immigrazione in corso e garantisce una tutela temporanea a queste persone. La vicenda evidenzia le sfide legali e politiche legate alle questioni migratorie negli Stati Uniti.

2.59 Un giudice federale ha bloccato il tentativo di Trump di revocare lo status legale a oltre 8.400 familiari di cittadini statunitensi e titolari di carta verde che si sono trasferiti negli Usa da 7 paesi dell'America Latina. I lgiudice Indira Talwani, con sede a Boston, ha emesso un'ingiunzione preliminare che impedisce al Dipartimento per la Sicurezza interna di porre fine al permesso umanitario concesso a migliaia di persone provenienti da Cuba, Haiti, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala e Honduras.

