Giudice accoglie ricorso Signorini stop video Corona

Il giudice del Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini, ordinando a Corona di rimuovere immediatamente da ogni piattaforma online tutti i video contestati. La decisione si inserisce in un’azione legale volta a tutelare la reputazione del conduttore televisivo, con un provvedimento che impone a Corona di eliminare i contenuti dai social media e dagli hosting provider.

(Adnkronos) – Il giudice del Tribunale civile di Milano Roberto Pertile ha accolto il ricorso d'urgenza del conduttore tv Alfonso Signorini, rappresentato dai difensori Domenico Aiello e Daniela Missaglia, e ha ordinato a Corona "di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video.

"Falsissimo" di Corona fermato dal giudice: stop a contenuti su Signorini, multa da 2mila euro al giorno

Ecco il testo del provvedimento con cui il giudice ha accolto il ricorso di Signorini contro Corona: PER QUESTI MOTIVI i. letti gli aa. 700 e 669 octies cpc, accoglie il ricorso proposto da SIGNORINI ALFONSO; ii. per l'effetto: a. ordina al resistente CORONA FAB

