Giro d’affari milionario e vita agiata | sequestro preventivo di 800mila euro a 3 rodigini

Nel contesto di un’indagine approfondita, è stato eseguito un sequestro preventivo di 800 mila euro a tre cittadini di Rovigo. L’operazione ha portato alla luce un giro d’affari consistente e uno stile di vita apparentemente agiato, collegati a una truffa finanziaria. Questo episodio evidenzia l’importanza di controlli rigorosi e di un’attenta analisi delle attività finanziarie sospette.

Rovigo, 26 gennaio 2026 – Un giro d'affari milionario e vita agiata. Si tratta di alcuni degli elementi che emergono dalla complessa operazione che ha portato alla scoperta di una truffa finanziaria. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Rovigo e delegate al locale Gruppo della Guardia di Finanza. Su richiesta autorizzazione e ottenuta dalla Procura della Repubblica di Rovigo è stata formalizzata una ordinanza di misura cautelare reale di sequestro preventivo, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Rovigo. Questa eseguita dalla Guardia di Finanza di Rovigo il 21 gennaio scorso.

