Giovanni ucciso e bruciato nel parco comunale a Carbonia arrestato 38enne | incastrato da video e tabulati

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Carbonia in relazione all’omicidio di Giovanni Musu, avvenuto nel parco comunale. Le indagini, supportate da video e tabulati, hanno ricostruito gli eventi e portato all’arresto dell’indagato. Giovanni Musu è stato trovato ucciso a coltellate e successivamente bruciato. La vicenda è sotto approfondimento delle forze dell’ordine, che proseguono con le indagini.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Giovanni Musu sarebbe stato attirato in una trappola mortale, ucciso a coltellate e dato alle fiamme. Arrestato un 38enne suo conoscente per omicidio volontario premeditato, rapina aggravata e tentata distruzione di cadavere.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su giovanni ucciso

Nella zona del parco comunale di Carbonia, è stato individuato un incendio che ha portato alla scoperta del corpo di Giovanni, vittima di un omicidio.

È stato arrestato un 40enne nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Mauro Sbetta, il pensionato 68enne ucciso a Strigno di Castel Ivano.

Ultime notizie su giovanni ucciso

Carbonia, Giovanni Musu ucciso a coltellate e dato alle fiamme, ci sono due indagati: cosa sappiamoCi sono due indagati per la morte di Giovanni Musu, il 53enne trovato senza vita nel parco Rosmarino di Carbonia, nel sud della Sardegna, nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio. Si tratta di ... tag24.it

Giovanni ucciso e dato alle fiamme nel parco comunale a Carbonia: perquisizioni e interrogatori a tappetoI carabinieri stanno cercando di ricostruire contatti e ultime ore di vita dell’uomo per venir a capo del macabro delitto scoperto dopo la segnalazione ... fanpage.it

