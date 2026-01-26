Giovani violenti il papà di un rapinato | I tutor non bastano

A Modena, prende avvio l’“operazione school tutor”, un’azione volta a rafforzare la sicurezza davanti alle scuole. I tutor, già presenti nelle zone della movida, continueranno a svolgere un ruolo di presidio e controllo, contribuendo a prevenire episodi di violenza tra i giovani. Si tratta di un intervento che mira a creare un ambiente più sicuro per studenti e cittadini, rafforzando la presenza di figure di riferimento nelle aree sensibili.

Modena, 26 gennaio 2026 – Da oggi scatta l’“operazione school tutor”, una sorta di sentinelle per la sicurezza davanti alle scuole; un’iniziativa sulla scia degli street tutor già operativi durante le ore della movida. Occhi puntati su alcuni plessi scolastici più a rischio: le due sedi del Corni, il Wiligelmo, il Selmi e il Barozzi e il Guarini. Il loro compito é quello di monitorare situazioni a rischio, intervenendo direttamente in quelle a bassa tensione e, quando necessario, chiamare le forze dell’ordine. Un’iniziativa sperimentale a fronte dei troppi episodi legati al disagio giovanile, dalle risse ai furti, dai blitz con spray al peperoncino al consumo o spaccio di droga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it



