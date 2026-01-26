Giovani periferia e violenza

Il fenomeno dei giovani nelle periferie italiane evidenzia un rapporto complesso tra disagio sociale, ricerca di identità e senso di insicurezza. Spesso, la presenza di comportamenti aggressivi, come l’uso di armi bianche, riflette le difficoltà di un contesto che alimenta paura e vulnerabilità. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per affrontare le radici della violenza e promuovere interventi mirati.

Nel solco del fenomeno maranza tra disagio, identità e paura sociale. Spavaldi. In giro con la lama in tasca per sentirsi più grandi, più forti. A scuola con un’arma di difesa pronta a trasformarsi in offesa, come in un videogioco — con un’unica, tragica differenza: qui è realtà. Una realtà che ferisce, che segna, che talvolta uccide. Coltelli come estensione del corpo, strumenti di difesa e di attacco. Aggressivi, rabbiosi, sempre pronti allo scontro. Sono i giovani di oggi, specchio deformato di una società che li ha generati e poi lasciati soli. Giovani attraversati da fragilità profonde, che non trovano parole e si trasformano in comportamenti che spaventano.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Giovani di periferia, tra povertà educativa e futuro negato: quando la geografia pesa sulle diseguaglianzeL'articolo esplora le sfide dei giovani di periferia in Italia, evidenziando come la collocazione geografica influenzi le opportunità di crescita e sviluppo.

