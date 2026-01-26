Giorno della Memoria | in scena La scelta | da Auschwitz a Gaza

In occasione del Giorno della Memoria, il Circolo Arci Samarcanda presenta lo spettacolo teatrale “La scelta: da Auschwitz a Gaza”. L’evento si terrà il 27 gennaio alle ore 18, presso via Emilio Cuzzocrea 11, a cura di AkkademiaLab e del maestro Antonio Malaspina. Un’occasione per riflettere sui temi della memoria, della storia e delle scelte che hanno segnato il passato e il presente.

In scena, le giovani voci degli allievi della scuola interpreteranno brani di poesia e prosa, alternandoli a testi tratti dal film “Le assaggiatrici”. Un intreccio di parole, immagini e testimonianze che attraversa il secolo breve e arriva fino al presente.Il filo conduttore dello spettacolo è il tema della scelta: quella individuale e collettiva, quella imposta e quella negata. Attraverso il parallelo tra i campi di concentramento nazisti e la tragedia contemporanea dell'olocausto di Gaza, si esplorano eventi storici diversi e si interroga lo spettatore sulla persistenza del dolore, della violenza e della disumanizzazione nei conflitti di ogni tempo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Giorno della Memoria: l’Ateneo di Firenze ricorda Dalla Volta, professore ucciso ad AuschwitzIn occasione del Giorno della Memoria, l’Università di Firenze ricorda il professor Dalla Volta, vittima dell’Olocausto.

Giorno della Memoria: in Toscana un calendario diffuso di eventi e commemorazioniDalla seduta solenne del Consiglio regionale al Memoriale delle deportazioni a Firenze al film a Pisa su Sergio De Simone e Andra e Tatiana Bucci. E ancora la lezione civile di Massimo Cacciari a Pist ... intoscana.it

Giorno della Memoria: perché la data del 27 gennaioIl Giorno della Memoria, istituito in Italia con la legge 211 del 20 luglio 2000, viene celebrato per ricordare il 27 gennaio 1945, giorno in cui l'esercito sovietico entrò nel campo di ... ansa.it

Ragioni schiette per abolire il Giorno della memoria. Chi mescola Gaza con la Shoah non rende più giustizia ai palestinesi. Semplicemente fa torto agli ebrei. E alla storia. Il 27 gennaio è diventato un lavacro collettivo. Di @DAVIDPARENZO x.com