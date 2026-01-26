Giorno della Memoria il programma delle cerimonie a Bergamo

Il Giorno della Memoria si celebra il 27 gennaio con diverse iniziative a Bergamo. Il Comune organizza quattro momenti istituzionali per ricordare le vittime dell’Olocausto, promuovendo riflessione e memoria storica. Questi eventi sono un’occasione per onorare le persone colpite e sensibilizzare la comunità sull’importanza della memoria.

LE INIZIATIVE. Martedì 27 gennaio quattro momenti istituzionali voluti dal Comune per commemorare le vittime dell'Olocausto. Il 27 gennaio, ricorre il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto. Le cerimonie istituzionali del Comune prenderanno il via alle 9,45 al Parco delle Rimembranze alla Rocca, in Città Alta, con la deposizione delle corone d'alloro alla lapide in ricordo degli ebrei bergamaschi deportati nei campi di sterminio e con l'omaggio alla lapide dedicata alle ceneri dei deportati nei lager, nella chiesetta di Sant'Eufemia.

