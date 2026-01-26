Giorno della Memoria Firenze si mobilita con decine di eventi e visite guidate

In occasione del Giorno della Memoria 2026, Firenze si prepara a mantenere vivo il ricordo delle vittime dell’Olocausto attraverso numerosi eventi e visite guidate. Un’opportunità per approfondire la storia e riflettere sui valori di memoria e tolleranza, contribuendo a conservare la memoria di quegli eventi drammatici. La città invita cittadini e visitatori a partecipare a questa importante ricorrenza, promuovendo il rispetto e la consapevolezza storica.

FIRENZE – In occasione del Giorno della Memoria 2026, Firenze si mobilita con un fitto programma di eventi per onorare il ricordo delle vittime dell'Olocausto e riflettere sugli orrori della deportazione. Le celebrazioni, coordinate dal Comune di Firenze in collaborazione con Mus.e, la Regione Toscana e l'Aned, vedranno protagonisti tre luoghi simbolo della città: l'ex carcere delle Murate, il Museo Novecento e il Memoriale delle Deportazioni. Il cuore degli eventi sarà domani (27 gennaio) quando il Mad Murate Art District aprirà le porte alle antiche celle di detenzione. Alle 15 e alle 16,30 si terranno visite guidate gratuite che includeranno la sezione del carcere duro, dove il regime rinchiuse intellettuali e antifascisti del calibro di Carlo Ludovico Ragghianti, Carlo Levi e Gaetano Salvemini.

