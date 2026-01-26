Giorno della Memoria a Como il 27 gennaio la celebrazione ufficiale al Teatro Sociale

Il 27 gennaio ricorre la Giornata della Memoria, commemorazione istituita per ricordare le vittime dell’Olocausto e promuovere la riflessione sui valori di tolleranza e rispetto. A Como, in questa occasione, si terrà una cerimonia ufficiale presso il Teatro Sociale, offrendo un momento di riflessione e memoria sul passato e sull’importanza di preservare i diritti umani.

Il prossimo 27 gennaio ricorreranno 81 anni dall'abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, data simbolo che segna uno dei momenti più drammatici della storia del Novecento. Anche quest'anno il Giorno della Memoria viene celebrato in tutta Italia in attuazione della legge.

