Giornata Memoria | da domani al 5 febbraio a Roma oltre 40 appuntamenti in citta’

Da romadailynews.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani al 5 febbraio, Roma ospiterà più di 40 eventi dedicati alla Giornata della Memoria. Questa occasione permette di riflettere sulla memoria storica, sulla deportazione nazista e sulle vittime dell’Olocausto. Un percorso di approfondimento e di rispetto che coinvolge la città attraverso incontri, mostre e iniziative culturali, per mantenere vivo il ricordo e promuovere il valore della memoria collettiva.

Da domani e fino al 5 febbraio, Roma ospiterà oltre 40 eventi dedicati alla commemorazione del Giorno della Memoria, un’importante iniziativa per ricordare la deportazione nazista e le vittime dell’olocausto. La giornata nella Capitale avrà inizio, come di consueto, con una commemorazione nel quartiere ebraico, prevista intorno alle 8:45, alla quale parteciperanno le massime autorità cittadine. Presentazione del libro “Stelle nascoste”. Il 28 gennaio, alle 10:30, presso la sala Petrassi all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, si terrà la presentazione del libro “Stelle nascoste. La Shoah nei ricordi di un bambino”, edito da Mondadori. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

giornata memoria da domani al 5 febbraio a roma oltre 40 appuntamenti in citta8217

© Romadailynews.it - Giornata Memoria: da domani al 5 febbraio a Roma oltre 40 appuntamenti in citta’

Approfondimenti su giornata memoria

Roma, Giornata della Memoria: oltre 40 eventi e appuntamenti, l’elenco completo

Roma celebra il Giorno della Memoria con oltre 40 eventi e iniziative, offrendo un percorso diffuso nel territorio della città.

Giornata della Memoria, gli appuntamenti a Trento

Il 27 gennaio, Trento si unirà alle commemorazioni della Giornata della Memoria, in occasione dell’ottantunesimo anniversario della liberazione di Auschwitz nel 1945.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su giornata memoria

Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; 27 gennaio, Giorno della Memoria; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Memoria genera Futuro, le iniziative di Roma Capitale per il Giorno della Memoria.

giornata memoria da domaniGiornata della Memoria, Valditara: «Dimenticare sarebbe un errore. Ricordare quello che è successo è fondamentale per la democrazia» VIDEOGiuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, ha commentato il dato riportato da 'La Stampa' sul minore interesse delle scuole riguardo la Shoah dopo l'inizio ... ilgazzettino.it

giornata memoria da domaniPAT * GIORNATA DELLA MEMORIA: FUGATTI, «RICORDARE LA SHOAH CI IMPEGNA OGNI GIORNO A COSTRUIRE PACE E RISPETTO»Ricorre domani la Giornata della Memoria, iniziativa internazionale dedicata al ricordo delle vittime della Shoah. agenziagiornalisticaopinione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.