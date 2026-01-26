Giornata Memoria | da domani al 5 febbraio a Roma oltre 40 appuntamenti in citta’

Da domani al 5 febbraio, Roma ospiterà più di 40 eventi dedicati alla Giornata della Memoria. Questa occasione permette di riflettere sulla memoria storica, sulla deportazione nazista e sulle vittime dell’Olocausto. Un percorso di approfondimento e di rispetto che coinvolge la città attraverso incontri, mostre e iniziative culturali, per mantenere vivo il ricordo e promuovere il valore della memoria collettiva.

Da domani e fino al 5 febbraio, Roma ospiterà oltre 40 eventi dedicati alla commemorazione del Giorno della Memoria, un'importante iniziativa per ricordare la deportazione nazista e le vittime dell'olocausto. La giornata nella Capitale avrà inizio, come di consueto, con una commemorazione nel quartiere ebraico, prevista intorno alle 8:45, alla quale parteciperanno le massime autorità cittadine. Presentazione del libro "Stelle nascoste". Il 28 gennaio, alle 10:30, presso la sala Petrassi all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, si terrà la presentazione del libro "Stelle nascoste. La Shoah nei ricordi di un bambino", edito da Mondadori.

