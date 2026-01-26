Giornata della Memoria 2026 Terracina ricorda | voci valori e testimonianze contro l’indifferenza

Il 26 gennaio 2026, Terracina rinnova l’appuntamento con la Giornata della Memoria, un’occasione per ricordare le vittime dell’Olocausto e promuovere i valori di rispetto e tolleranza. L’evento coinvolge scuole, attività sportive, testimonianze e musica, creando un momento di riflessione collettiva. Un’occasione per mantenere viva la memoria e sensibilizzare le nuove generazioni contro ogni forma di indifferenza.

Terracina, 26 gennaio 2026 – Terracina celebra la Giornata della Memoria 2026 con un evento che intreccia scuola, sport, memoria popolare e musica. Martedì 27 gennaio, a partire dalle 9.30, il Complesso Monumentale di San Domenico ospiterà “Voci, Valori, Memorie: contro l’indifferenza”, iniziativa promossa dal Comune di Terracina – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’ Istituto Comprensivo Alfredo Fiorini e l’ ASD Taekwondo Hwarang Silla. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate al ricordo della Shoah e alla riflessione sui valori della memoria, del rispetto e della responsabilità collettiva, con un programma pensato per coinvolgere più generazioni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Giornata della memoria 2026: musica, parole e testimonianze per non dimenticareIl 27 gennaio 2026, in occasione della Giornata della memoria, la Prefettura di Brindisi organizza una cerimonia per commemorare le vittime della Shoah. Giornata della Memoria: a Monteforte, un nuovo sguardo su esclusione e indifferenzaIn occasione della Giornata della Memoria, a Monteforte si propone un approfondimento sul percorso che ha portato all’esclusione e all’indifferenza. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Giornata della Memoria 2026; Giorno della Memoria 2026: martedì 27 gennaio alle ore 11. Giornata Memoria, docenti dei diritti umani 'una campagna per le scuole'Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani considera la Giornata della Memoria un momento centrale del calendario civile italiano ed europeo, non soltanto come occasione di ... ansa.it Giornata della Memoria 2026: gli eventi tra spettacoli teatrali, dibattiti e visite guidate in Emilia RomagnaBologna, 25 gennaio 2026 – L' Emilia-Romagna si prepara a celebrare il Giorno della Memoria con un programma diffuso che coinvolge gran parte del territorio regionale. In occasione del 27 gennaio, ist ... ilrestodelcarlino.it Parlare della “Giornata della memoria” non è mai semplice, in particolare con bambini piccoli. Penso che non ci sia un’età giusta per introdurre questo argomento. Tuttavia, ritengo anche che, la scuola e noi insegnanti, non possiamo ignorare grandi drammi d facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.