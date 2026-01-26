Giornali sport e dossieraggi Così il Qatar neutralizza gli scandali che lo riguardano
Il Qatar, nonostante le recenti inchieste e scandali, prosegue nel rafforzare la propria presenza internazionale attraverso investimenti in cultura e turismo. La strategia dell’emirato si concentra sulla creazione di una rete di influenza stabile in Europa e negli Stati Uniti, utilizzando anche giornali, eventi sportivi e dossieraggi. Questo approccio permette al Qatar di mantenere la propria posizione, isolando le controversie e consolidando le relazioni globali.
Nonostante le inchieste, l’emirato continua a rafforzare la sua rete di influenza in Europa e Usa. Per gli Al Thani, cultura e turismo sono investimenti strategici.. L’analista Benjamin Weinthal: «Un ex primo ministro si vantava di avere giornalisti sul libro paga in molti Paesi. Eppure la Cnn collabora col regime. Le donazioni alle università americane superano quelle di ogni altro governo straniero».. Lo speciale contiene due articoli. La strategia di influenza del Qatar non poggia su costruzioni ideologiche complesse, ma su un principio diretto e sistematico: trasformare la ricchezza dello Stato in accesso al potere, prossimità alle élite e capacità di orientare il contesto informativo. 🔗 Leggi su Laverita.info
