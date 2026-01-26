giorgetti rilancia la rottamazione anche per le cartelle comunali

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha proposto di estendere la possibilità di rottamare le cartelle esattoriali anche ai Comuni. Questa misura mira a facilitare il recupero delle entrate tributarie a livello locale, offrendo ai contribuenti un’opportunità di regolarizzazione più semplice e immediata. La proposta sottolinea l’importanza di strumenti efficaci per migliorare la gestione fiscale a livello territoriale.

Nelle scorse ore il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha rilanciato il tema della rottamazione delle cartelle esattoriali, auspicando che questo strumento possa essere esteso anche ai Comuni, come ulteriore volano per le entrate tributarie. L’intento è quello di affrontare in modo concreto l’enorme quantità di crediti fiscali accumulati nel corso degli anni e rimasti inevasi. Per il numero uno di XX settembre, si tratta di una soluzione di tipo transattivo tra Amministrazioni comunali e contribuenti che potrebbe rappresentare la chiave di volta per accelerare lo smaltimento di un magazzino di crediti ormai datato, in alcuni casi fermo da decenni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

