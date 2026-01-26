Giordano pronto a scendere in campo per Avellino | Scelte rapide per il futuro della città

Nicola Giordano, ex consigliere di opposizione a Avellino, annuncia la sua disponibilità a impegnarsi nella politica locale. Con un’attenzione rivolta al futuro della città, sottolinea l’importanza di decisioni rapide e condivise per affrontare le sfide attuali. La sua candidatura si inserisce in un momento di riflessione su come migliorare la gestione e lo sviluppo di Avellino, favorendo un confronto costruttivo e responsabile.

Avellino sente l'urgenza di "riflettere nuovamente su se stessa". Così si esprime Nicola Giordano, già consigliere di opposizione al Comune, annunciando la propria disponibilità a impegnarsi direttamente nella competizione politica locale, in risposta all'impellente necessità di decisioni tempestive per il futuro della città. "No, si tratta di una valutazione che deve essere affrontata in modo quanto mai compiuto e rapido. Restituire ad Avellino la propria identità significa riconoscere che la città necessita di attenzione e di un confronto autentico. Ciò che propongo è solo l'apertura di un dibattito, che deve avviarsi e concludersi celermente", dichiara Giordano.

