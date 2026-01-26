Gioia Tauro beccato fuori dal comune di residenza nonostante la sorveglianza speciale | arrestato

A Gioia Tauro, un uomo già condannato per associazione mafiosa e altri reati è stato arrestato dai carabinieri della compagnia locale. L’arresto è avvenuto nonostante la sorveglianza speciale e la presenza di un regime di controllo, dopo essere stato trovato fuori dal proprio comune di residenza. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità e al rispetto delle misure di sicurezza.

L'uomo, 45enne, già condannato in passato per associazione mafiosa, è stato fermato dai carabinieri dopo un controllo sulla Strada Statale 18 Un uomo, già condannato in passato per associazione mafiosa e altri gravi reati, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Gioia Tauro. L’arresto è scattato nel corso di un servizio di controllo del territorio lungo la Strada Statale 18, dove i militari hanno notato un’autovettura procedere con andatura incerta. Insospettiti, i carabinieri hanno affiancato il veicolo, riconoscendo il conducente, e hanno quindi deciso di fermarlo per un controllo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

