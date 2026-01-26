Giochi i convocati | ecco Brignone e Tabanelli Ci sono il 45enne Fischnaller e la 16enne D' Antonio
La Fisi ha annunciato i convocati per i Giochi di Milano Cortina, includendo atleti di diverse discipline come biathlon, snowboard, bob, slittino e sci alpino e nordico. Tra i nomi confermati figurano Brignone, Tabanelli, il 45enne Fischnaller e la giovane D'Antonio. Complessivamente, sono 109 gli atleti selezionati per rappresentare l’Italia in queste 11 discipline degli sport sulla neve.
La Federsci ha ufficializzato la lista dei convocati per i Giochi di Milano Cortina. C'è l'ufficializzazione della presenza di Federica Brignone, che sarà portabandiera, dopo il ritorno in pista nel gigante di Plan de Corones. Ci sono anche la sedicenne Giada D'Antonio e la 17enne Anna Trocker nello sci, il veterano è Roland Fischnaller (snowboard), che a 45 anni disputerà la sua settima Olimpiade. Agli 87 azzurri (47 uomini e 40 donne) dei cinque sport sul ghiaccio già selezionati una settimana fa, oggi si sono aggiunti i 109 (56 uomini e 53 donne) delle 11 discipline degli sport della neve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su giochi convocati
Federica Brignone verso le Olimpiadi: “C’è tanto lavoro da fare, ma io ci credo davvero”. E su Tabanelli…
Federica Brignone si prepara alle Olimpiadi con determinazione, consapevole delle sfide da affrontare.
Sci alpino, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. C’è Federica Brignone con le giovanissime D’Antonio e Trocker! Sorpresa Saccardi
La Federazione Italiana Sport Invernali ha annunciato la rosa ufficiale degli atleti italiani convocati per lo sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
Ultime notizie su giochi convocati
Argomenti discussi: Pellegrino guida la truppa azzurra per l'ultimo appuntamento prima dei Giochi: ecco i convocati per la tappa di Goms; Hockey su ghiaccio: i convocati dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Torneo maschile; Ufficializzate le Nazionali dei cinque sport sul ghiaccio: pronti 87 azzurri per i Giochi di Milano Cortina - FISG; Tutti gli italiani qualificati: sport per sport, ecco gli Azzurri.
Pellegrino guida la truppa azzurra per l'ultimo appuntamento prima dei Giochi: ecco i convocati per la tappa di GomsLa FISI ha comunicato l'elenco degli atleti (diciassette tra settore maschile e femminile) che prenderanno parte alle tre gare in terra elvetica, da venerdì 23 a ... neveitalia.it
I convocati della nazionale italiana di hockey su ghiaccio maschile: a Milano Cortina 2026 per stupireLa nazionale di hockey sul ghiaccio maschile è allenata dal coach campione Olimpico in carica, Jukka Jalonen, e sul ghiaccio di Milano vuole togliersi tante soddisfazioni. olympics.com
Ufficializzati gli 87 convocati italiani dei cinque sport sul ghiaccio per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 Anna Bigarello #MiCo2026 - facebook.com facebook
Ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Giochi x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.