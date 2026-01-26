La Fisi ha annunciato i convocati per i Giochi di Milano Cortina, includendo atleti di diverse discipline come biathlon, snowboard, bob, slittino e sci alpino e nordico. Tra i nomi confermati figurano Brignone, Tabanelli, il 45enne Fischnaller e la giovane D'Antonio. Complessivamente, sono 109 gli atleti selezionati per rappresentare l’Italia in queste 11 discipline degli sport sulla neve.

La Federsci ha ufficializzato la lista dei convocati per i Giochi di Milano Cortina. C'è l'ufficializzazione della presenza di Federica Brignone, che sarà portabandiera, dopo il ritorno in pista nel gigante di Plan de Corones. Ci sono anche la sedicenne Giada D'Antonio e la 17enne Anna Trocker nello sci, il veterano è Roland Fischnaller (snowboard), che a 45 anni disputerà la sua settima Olimpiade. Agli 87 azzurri (47 uomini e 40 donne) dei cinque sport sul ghiaccio già selezionati una settimana fa, oggi si sono aggiunti i 109 (56 uomini e 53 donne) delle 11 discipline degli sport della neve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Giochi, i convocati: ecco Brignone e Tabanelli. Ci sono il 45enne Fischnaller e la 16enne D'Antonio

Approfondimenti su giochi convocati

Federica Brignone si prepara alle Olimpiadi con determinazione, consapevole delle sfide da affrontare.

La Federazione Italiana Sport Invernali ha annunciato la rosa ufficiale degli atleti italiani convocati per lo sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

