Ginnastica ritmica 200 atlete rendono il ‘Preziuso’ il palco della tecnica e dell' eleganza

Domenica 25 gennaio, il Palazzetto Preziuso di Foggia ha ospitato una competizione di ginnastica ritmica con circa 200 atlete. L’evento, valido per la qualificazione ai Campionati italiani, ha visto la partecipazione di numerose giovani ginnaste, offrendo un’occasione di confronto e di esibizione della tecnica e dell’eleganza che contraddistinguono questa disciplina. Un appuntamento importante per il panorama sportivo locale e nazionale.

La manifestazione ha messo in luce non solo l'alto livello agonistico delle partecipanti, ma anche il grande lavoro delle società locali nel promuovere lo sport sul territorio Circa 200 le giovani atlete che hanno partecipato, e trasformato il contenitore in un palcoscenico ricco di eleganza, tecnica e precisione. La manifestazione ha messo in luce non solo l'alto livello agonistico delle partecipanti, ma anche il grande lavoro delle società locali nel promuovere lo sport sul territorio. Il pubblico, numeroso e caloroso, ha accompagnato ogni esibizione con applausi scroscianti, sottolineando il legame profondo tra la città e lo sport in tutte le sue declinazioni: famiglie e appassionati accomunati dalla passione e dalla condivisione in una giornata di festa.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su ginnastica ritmica

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Oltre 200 esibizioni e pubblico delle grandi occasioni: successo per la Winter Exhibition di Gymnica '96; Campione dei ragazzi: il velocista Diego Nappi in nomination per la categoria Giovani uomini; Lamezia, sport e inclusione in città: taglio ufficiale del nastro per il Palasport di località Stretto; La fiamma in città: conto alla rovescia.

Ginnastica ritmica, 200 atlete rendono il ‘Preziuso’ il palco della tecnica e dell'eleganzaLa manifestazione ha messo in luce non solo l'alto livello agonistico delle partecipanti, ma anche il grande lavoro delle società locali nel promuovere lo sport sul territorio ... today.it

Ginnastica ritmica, due atlete olimpioniche per uno stage a VillasorSabato e domenica 26 gennaio, il comitato regionale Sardegna Msp ha organizzato grazie al presidente Alberto Borsetti e alle responsabili regionali Laura Camarra e Martina Melis una Masterclass con le ... unionesarda.it

Corsi di Ginnastica Ritmica! Baby, Kids, Mini, Junior. Martedì e Giovedì al CH4 Sporting Club, in collaborazione con Frizzart. Prenota una lezione di prova gratuita! #ritmica #CH4 - facebook.com facebook