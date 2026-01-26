giardini di asia interdetta area a scopo precauzionale

I Giardini di Asia sono attualmente interdetti per motivi di sicurezza. La forte pioggia ha causato il crollo di una parte del lungomare nel quartiere di Torrione, rendendo necessarie misure di prevenzione. Questo intervento mira a garantire la sicurezza dei cittadini mentre si valutano le eventuali opere di ripristino e messa in sicurezza dell’area.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tanto piovve che sprofondó. Parafrasando Socrate, si può sintetizzare così il destino del lungomare nel quartiere di Torrione. Nel pomeriggio di oggi, dopo un sopralluogo dell’asses s ore Rocco Galdi è stato deciso di chiudere una parte dei Giardini di Asia e transennare l’area dove si è registrato un avvallamento nella sede della pavimentazione. Nei giorni scorsi si era notata una preoccupante fessura sul lato verso il mare. Si tratta della parte di lungomare già interessata da una serie di problematiche legate alla forza del mare che ha abbattuto parte del costone roccioso e che ha causato gravi problemi al Pattinodromo, rendendone necessaria la chiusura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

