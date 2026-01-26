Giannutri ecco come si monitorano le api senza disturbarle
Giannutri, un piccolo angolo di natura, ospita una delle più delicate comunità di api selvatiche. Recentemente, un team di ricercatori degli Atenei di Pisa e Firenze ha sviluppato metodi innovativi per monitorare le api senza disturbare il loro equilibrio naturale. Questo approccio permette di raccogliere dati preziosi, contribuendo alla conservazione di queste importanti specie e alla comprensione delle loro dinamiche in ambienti fragili.
Contare ciò che sembra impossibile da contare. È questa la sfida vinta da un team di ricercatori degli Atenei di Pisa e Firenze. Lo scenario è l’isola di Giannutri, trasformata per l’occasione in un laboratorio naturale. Qui è stato validato per la prima volta un metodo innovativo per censire le api impollinatrici. Il problema è globale. Gli insetti diminuiscono a vista d’occhio, ma monitorarli è difficilissimo. Sono piccoli, veloci e numerosi. Finora, per stimali, servivano spesso catture e marcature. Pratiche invasive e rischiose per la biodiversità. Lo studio toscano cambia le regole. Il nuovo protocollo si basa su campionamenti a vista lungo percorsi prestabiliti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
