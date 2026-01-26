Giada D’Antonio e Anna Trocker rappresentano l’Italia alle Olimpiadi di sci alpino, portando con sé una prospettiva di futurismo piuttosto che di meritocrazia. La loro convocazione, frutto di lunghe riflessioni, sottolinea un approccio diverso alla scelta degli atleti giovani, evidenziando un nuovo modello di selezione e investimento nel futuro dello sport italiano.

Alea iacta est, il dado è tratto. Le scelte, dopo lunghe ore di riflessione, sono state effettuate. Tra le undici convocate dell’Italia nello sci alpino femminile figurano anche due ragazzine, rispettivamente di 16 e 17 anni: Giada D’Antonio ed Anna Trocker. Una chiamata che stupisce solo in parte, anzi si era intuito che sarebbe finita così sin da fine dicembre, quando entrambe furono convocate per la tappa di Coppa del Mondo a Semmering. Viene da chiedersi se si tratti di una scelta giusta. NIENTE MERITOCRAZIA. Se guardiamo l’aspetto etico, di sicuro non è la scelta corretta. Non è meritocratica in alcun modo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giada D’Antonio e Anna Trocker alle Olimpiadi: no meritocrazia, ma futurismo. Tante le scontente

Approfondimenti su Olimpiadi Femminili

Durante il primo gigante femminile di Tremblant, parte della Nor-Am Cup 2025-2026, l’Italia ha visto Anna Trocker e Giada D’Antonio uscire dalla gara.

Sono state annunciate le atlete convocate per le gare di sci alpino a Kranjska Gora, in programma nel primo fine settimana del 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Olimpiadi Femminili

Argomenti discussi: Giada D'Antonio è un diamante... da gestire bene; Quando parte Giada D’Antonio, Slalom Spindleruv Mlyn 2026: orario, n. di pettorale, tv, streaming; Le critiche sulla gestione di Giada D'Antonio? Coach Ceccato: 'Il suo percorso sarà quello classico'; L’Italia schiera la linea verde in gigante e slalom a Spindleruv Mlyn. Turno di riposo per Brignone e Goggia.

Giada D’Antonio, la 16enne di Napoli convocata alle Olimpiadi Invernali 2026 – Storia e BiografiaUna Pantera del Vesuvio alle Olimpiadi: Giada D'Antonio, 16 anni, scrive la Storia dello Sci Campano Sottotitolo: La sciatrice di ... teleaesse.it

Milano-Cortina, Giada D’Antonio è la prima napoletana che parteciperà alle olimpiadi invernaliGiada D’Antonio è nella storia. È lei la prima atleta napoletana che prenderà parte alle Olimpiadi invernali. Nel ... msn.com

Ilaria Ghisalberti che manche! Parte col 44 e conclude con il 13esimo tempo e ripete con una certa rabbia: “Sono io, sono io!” Si qualifica anche Giorgia Collomb col 28esimo tempo. Rimane il rammarico per Anna Trocker che conclude al 31esimo posto a 1 de - facebook.com facebook

Federica Brignone e Sofia Goggia saltano la trasferta a Spindleruv Mlyn! Anna Trocker e Giada D’Antonio tra le convocate dell’Italia - x.com