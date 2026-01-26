Getta a terra un motociclista e fugge | dai domiciliari al carcere

Un motociclista, dopo aver causato un incidente e seminato il panico nel traffico cittadino, ha tentato di scappare all'alt di un agente. La fuga si è conclusa con una colluttazione e, dopo le indagini, l'uomo è stato trasferito dal regime dei domiciliari al carcere. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza stradale e sulla gestione delle situazioni di emergenza da parte delle forze dell'ordine.

Fugge dai domiciliari e ruba le sigarette al "B-Est": arrestatoUn uomo, sotto il regime degli arresti domiciliari, è stato arrestato dopo aver forzato l'ingresso del bar "B-Est" sul lungomare Colombo a Salerno.

Usura e metodo mafioso: 55enne salernitano passa dai domiciliari al carcereUn uomo di 55 anni, originario di Salerno, è stato trasferito dal regime di arresti domiciliari al carcere.

