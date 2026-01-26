Geoingegneria | cos' è e come può esserci utile un evento per orientarsi

L'evento online “Geoingegneria: cos’è e come può esserci utile” offre un approfondimento su questa disciplina, esplorando il suo ruolo nel contrasto ai cambiamenti climatici. Attraverso una presentazione chiara e obiettiva, si analizzeranno le potenzialità e i limiti della geoingegneria, fornendo elementi utili per comprenderne le prospettive e le applicazioni possibili in ambito ambientale.

Cos'è davvero la geoingegneria? È una possibile risorsa nel contrasto ai cambiamenti climatici ed ai suoi effetti? E, soprattutto, in quali condizioni potrebbe essere utile? A queste domande prova a rispondere l'evento online "Geoingegneria: cos'è e come può esserci utile", organizzato dal gruppo.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.