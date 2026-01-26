Gemme Anas | Varianti di Tai e Valle di Cadore realizzate rispettando i tempi – Il video

La realizzazione delle varianti di Tai e Valle di Cadore in provincia di Belluno è stata completata nei tempi stabiliti. L’intervento, concordato con l’impresa, è stato portato a termine entro la data prefissata del 26 gennaio 2026, come confermato durante un sopralluogo. Questo risultato testimonia l’efficacia della pianificazione e dell’impegno condiviso per migliorare la viabilità locale.

(Agenzia Vista) Belluno, 26 gennaio 2026 "Un impegno rispettato. Il 28 novembre eravamo qui in valle con l'impresa, abbiamo concordato la data, la data che è anche scritta su un cartellone che abbiamo esibito, è 26 gennaio 2026. Quindi ed oggi siamo qua per inaugurare queste due opere. Direi che le prove generali le abbiamo fatte, la macchina delle Olimpiadi ha funzionato e Anas ha dimostrato come al solito di essere presente" così l'ad di Anas Claudio Andrea Gemme, a margine dell'inaugurazione delle varianti di Tai di Cadore e Valle di Cadore, opere propedeutiche alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.🔗 Leggi su Open.online

Vianini Lavori Spa ha completato e consegnato in anticipo le varianti di Valle di Cadore e Tai di Cadore lungo l’asse Belluno–Cortina della SS51 Alemagna.

