Gazzetta dello Sport | Napoli demolito

La recente sconfitta del Napoli ha suscitato molte riflessioni nel mondo del calcio. Un risultato che mette in discussione le dinamiche della squadra e apre un dibattito sulle reali potenzialità del club. In questo contesto, le parole della Gazzetta dello Sport evidenziano la differenza tra le prestazioni attese e quelle effettivamente offerte, invitando a un'analisi obiettiva della situazione e delle prossime sfide.

"> Se fosse sempre questa Juventus, nessun discorso sarebbe vietato. Ma dieci punti di distanza dall’Inter in fuga restano un’enormità. È il punto di partenza dell’analisi firmata da Fabio Licari, inviato a Torino per la Gazzetta dello Sport, che racconta una serata quasi perfetta per i bianconeri e drammatica per il Napoli. La Juventus domina e vince 3-0 una partita definita «fantastica», la migliore dell’era Spalletti e forse anche di ere precedenti. Eppure, come sottolinea Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, il peso delle occasioni perse contro Lecce e Cagliari continua a farsi sentire nella corsa scudetto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

