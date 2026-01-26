L’IDF ha comunicato di aver rinvenuto e identificato il corpo di Ran Gvili, l’ultimo ostaggio israeliano rimasto nella Striscia di Gaza. Questa scoperta segna una conclusione triste per il caso e rappresenta un passo importante nelle attività di recupero e accertamento della verità in un contesto complesso e delicato.

L’ Idf ha annunciato il ritrovamento e la successiva identificazione del corpo di Ran Gvili, l’ ultimo ostaggio morto che si trovava ancora nella Striscia di Gaza. Gvili, sergente maggiore di 24 anni, era stato ucciso mentre difendeva il kibbutz Alumim durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. «Un risultato incredibile. Avevo promesso che avremmo riportato tutti a casa e così abbiamo fatto», ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu. «È un momento che sottolinea l’impegno dello Stato di Israele nei confronti dei suoi combattenti e dei suoi cittadini: riportare tutti a casa, come abbiamo promesso alle famiglie e alla popolazione», ha scritto su X Israel Katz, ministro della Difesa israeliano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Gaza, l’Idf ha trovato il corpo dell’ultimo ostaggio israeliano

