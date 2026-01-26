Gaza e Teheran | l’indignazione selettiva sui morti

Nel dibattito pubblico occidentale, l’indignazione verso le vittime di conflitti si manifesta spesso secondo narrazioni predefinite, piuttosto che sulla base dei fatti. Questa dinamica porta a una focalizzazione selettiva, dove alcune sofferenze vengono enfatizzate mentre altre vengono ignorate, anche se documentate e verificabili. Un’analisi delle reazioni di Gaza e Teheran evidenzia come l’indignazione possa risultare influenzata più dall’orientamento politico che dalla realtà dei fatti.

Nel dibattito pubblico occidentale l’indignazione non segue più i fatti, ma le narrazioni. È una dinamica ormai strutturale: alcune vittime diventano icone morali assolute, altre scompaiono, anche quando sono reali, documentate, verificabili. Il contrasto tra i presunti 70.000 morti di Gaza – cifra ripetuta come dogma nonostante l’assenza di riscontri indipendenti e di metodologie trasparenti – e il silenzio che circonda i morti veri di Teheran che sarebbero ormai 36.500, è diventato il simbolo di questa distorsione. Nel caso di Gaza, i numeri vengono rilanciati senza distinguere tra civili e combattenti, senza chiarire le fonti, senza alcun serio processo di verifica incrociata. 🔗 Leggi su Panorama.it

