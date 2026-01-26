Gatti via dalla Juventus c’è la decisione definitiva | tutti i dettagli

La Juventus ha comunicato la decisione definitiva riguardo al futuro di Gatti, segnando un punto di svolta nella trattativa. In questa occasione, vengono chiariti i dettagli ufficiali e la posizione del club, offrendo un quadro completo sulla situazione. Di seguito, si approfondiscono le informazioni principali e le implicazioni di questa scelta per il calciatore e la squadra.

Svolta importantissima per quel che concerne il futuro di Gatti: ecco la posizione della Juve in merito a questa vicenda. Lo scorso 4 dicembre si era operato a causa di una lesione del menisco mediale del ginocchio destro e ieri contro il Napoli è tornato in campo, prendendo il posto di Yildiz al minuto 87. Federico Gatti è di nuovo disponibile e tornerà sicuramente utile alla Juve in questa seconda parte di stagione, ma il suo futuro appare sempre più lontano da Torino. Federico Gatti (Ansa) – Calciomercato.it Nonostante il contratto fino al 30 giugno 2030, l’ex Frosinone non è più un punto fermo della retroguardia di Spalletti, che ormai ha in Bremer-Kelly la coppia titolare: Gatti piace tantissimo al Milan che ha provato a intavolare una vera e propria trattativa recentemente, ma la dirigenza della Juve valuta la cessione del calciatore soltanto all’interno di uno scambio con Samuele Ricci. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

