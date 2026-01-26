Gasperini ironico | Crediamo ancora allo scudetto? Vero sarebbe un fallimento Poi il siparietto su Koné
Gasperini, in conferenza stampa, ha commentato con ironia la possibilità di uno scudetto, riconoscendo il rischio di fallimento. Ha inoltre parlato della prestazione dei suoi e del pareggio contro il Milan, evidenziando la reazione della squadra e il rammarico per il risultato. La Roma ottiene il primo pari stagionale in un match importante, mostrando segnali di crescita e determinazione.
Il tecnico giallorosso in conferenza sulla prestazione dei suoi e il rammarico per il pari, ma la soddisfazione per la reazione La Roma trova il primo pareggio della stagione nel big match contro il Milan. Prestazione di alto livello, soprattutto nel primo tempo, ma senza riuscire a trovare clamorosamente la via della rete. Qualcosa non ha funzionato lì davanti, tra imprecisione e a volte un po' di fretta. Gasperini (Ansafoto) – calciomercato.it Nel postpartita le parole dell'allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini: Rammarico per il pareggio? "Se guardiamo i 90 minuti sì, ma per come si era messa siamo contenti di averla pareggiata.
Gasperini non ha dubbi su questo mercato di gennaio: «Diverso dagli altri, le big si stanno scatenando». Poi il commento ironico su Raspadori!Gasperini si mostra sicuro riguardo al mercato di gennaio, evidenziando come le grandi squadre stiano attivamente rinforzando le proprie rose.
