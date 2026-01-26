Nel confronto tra Roma e Milan, nessuna delle due squadre riesce a trovare la vittoria, lasciando il risultato in parità. La Roma si trova a un passo dal perdere terreno, mentre il Milan non riesce a consolidare la propria posizione in classifica. In questi casi, mantenere il risultato è fondamentale, anche quando una vittoria sembrava alla portata. Un pareggio che riflette l'equilibrio tra le due formazioni, senza enfasi o sensazionalismi.

Quando non puoi vincere, non devi perdere. È una delle massime allegriane. E calza a pennello per il pareggio tra Roma e Milan. Perché il Diavolo perde sì punti sulla vetta (-5), ma Max, anche alla vigilia, è stato chiarissimissimo, per l’ennesima volta: "Dobbiamo stare zitti ed entrare in Champions". E dunque: un punto guadagnato sul Napoli, Roma tenuta a bada, un buon +5 sulla Juventus. Il tutto grazie al sofferto risultato consecutivo numero 21: 13 vittorie, 8 pareggi, solo il Bayern nei principali campionati europei ha fatto meglio (27), ma ha perso sabato. Nel mirino, il filotto da 23 targato Fabio Capello nel 19921993. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gasp manda Chivu in fuga. Il pari sta stretto alla Roma. Milan, niente colpo: è a -5

