Gas Sales Bluenergy mercoledì al PalabancaSport arriva il Rio Duero Soria
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si prepara alla sfida contro Rio Duero Soria, in programma mercoledì al PalabancaSport. Dopo la partita contro Modena nella diciottesima giornata di SuperLega Credem Banca, la squadra ha svolto una doppia seduta di allenamento per affinare la preparazione in vista dell’incontro.
Nella gara di andata i biancorossi si sono imposti in Spagna per 3-1 (25-20, 25-20, 23-25, 25-17 per i biancorossi), per staccare il pass per giocare i Playoff Round della seconda manifestazione europea per importanza riservata ai club mercoledì Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza dovrà vincere almeno due set. In caso di vittoria per 3-0 o 3-1 del Rio Duero Soria si giocherà il Golden Set ai 15 punti. I Playoff Round precedono i Quarti di Finale che coinvolgeranno anche quattro squadre provenienti dalla fase a gironi della Champions League. Attualmente la formazione del Rio Duero Soria dopo quattordici partite giocate in SuperLiga occupa la seconda posizione in classifica con 35 punti frutto di dodici vittorie e due sconfitte.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
