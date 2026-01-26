Garlasco la previsione di De Rensis sulla consulenza di Cattaneo | Si capirà cos' è fumo e cosa arrosto

Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi nel caso Garlasco, ha dichiarato che nelle prossime settimane si chiarirà definitivamente cosa rappresenta realmente la verità nelle indagini sul delitto. La sua previsione suggerisce che emergeranno elementi chiari e distinti, distinguendo tra ipotesi fondate e illazioni, permettendo di comprendere meglio la reale portata delle evidenze e delle accuse.

L’avvocato Antonio De Rensis, che difende Alberto Stasi nel caso del delitto di Garlasco, si è lasciato andare a una previsione in merito alle indagini sulla morte di Chiara Poggi. Secondo il legale, stiamo per entrare nel “rettilineo finale” con il deposito della consulenza Cattaneo e il confronto di questa con la Bpa: “Si capirà finalmente ciò che è fumo e ciò che è arrosto”, ha detto, riferendosi alla chiusura delle indagini. La previsione di De Rensis sul delitto di Garlasco Cos'è la consulenza di Cattaneo sul caso Garlasco La mossa degli avvocati di Sempio, indagato nel caso Garlasco La previsione di De Rensis sul delitto di Garlasco Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, è stato ospite a Storie italiane. 🔗 Leggi su Virgilio.it

