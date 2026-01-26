Game Over dei carabinieri a Randazzo duro colpo alle piazze di spaccio | 14 arresti

Un'operazione dei carabinieri di Catania ha portato all’arresto di 14 persone a Randazzo, segnando un importante intervento contro lo spaccio di droga. Circa cento uomini, supportati da reparti specializzati come i “Cacciatori di Sicilia”, i nuclei cinofili e le unità di intervento, hanno condotto un’azione mirata per contrastare le attività illecite nelle piazze di spaccio della zona.

Sono ritenute responsabili, in concorso, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e furto aggravato in concorso. L’attività d’indagine ha consentito definire la struttura dell’associazione, operante in Randazzo e territori limitrofi, documentare la gestione delle piazze di spaccio ed individuare i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Case trasformate in piazze di spaccio gestite da famiglia rom: blitz dei Carabinieri, 9 arresti tra Mondragone e Castel VolturnoUn'intera comunità trasformata in un'area di illegalità, dove famiglie rom gestiscono reti di spaccio e controllo del territorio.

