Galleria di Base del Brennero l’opera che rivoluziona i collegamenti tra Italia e Austria

La Galleria di Base del Brennero è un’opera ferroviaria che collega Fortezza, in Italia, ad Innsbruck, in Austria, attraversando il passo del Brennero. Con una lunghezza di 64 chilometri, si configura come la più lunga galleria sotterranea ferroviaria al mondo, rappresentando un importante collegamento tra i due paesi e migliorando le reti di trasporto internazionale. L’opera si inserisce in un progetto di sviluppo infrastrutturale volto a favorire la mobilità sostenibile e l’efficienza dei collegamenti europei.

(Adnkronos) – La Galleria di Base del Brennero collegherà Fortezza (Bolzano) ad Innsbruck (Austria) passando sotto il passo del Brennero e, con i suoi 64 chilometri complessivi, diventerà la galleria ferroviaria sotterranea più lunga al mondo. La nuova infrastruttura denominata BBT ( Brenner Base Tunnel) sarà destinata a cambiare in profondità i flussi di mobilità tra Nord e Sud del vecchio continente. Attualmente l’autostrada del Brennero è una delle più congestionate d’Europa: ogni anno la attraversano oltre 2,5 milioni di camion, che trasportano più di 50 milioni di tonnellate di merci. Tramite il corridoio europeo Scandinavo-Mediterraneo (SCAN-MED), che rappresenta l’asse ferroviario che collega Helsinki a Palermo, quest’opera rappresenterà un tassello strategico dell’asse ferroviario Monaco–Verona, con l’obiettivo di trasferire una quota crescente di traffico merci e passeggeri dalla strada alla ferrovia, riducendo congestione, emissioni e impatto ambientale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: “Ogni mostra dura solo un giorno e poi sparisce”: a Milano arriva la galleria che apre per 24 ore al mese e rivoluziona l’esperienza dell’arte

Ritardi di oltre un'ora e cancellazioni: che sta succedendo sulla linea del BrenneroIl 26 gennaio, i pendolari e i viaggiatori che utilizzano la linea del Brennero stanno affrontando un'intensa giornata di disagi, con numerosi ritardi superiori a un'ora e cancellazioni di treni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Galleria di Base del Brennero: la fresa meccanica Wilma supera i 5.000 metri; Galleria di Base del Brennero: Tbm Wilma raggiunge i 5 km; Tav Torino-Lione, costi più che raddoppiati rispetto alle stime iniziali (e sarà completata con un ritardo di 18 anni); TELT interviene sul Rapporto 2025 della Corte dei conti UE.

Galleria di Base del Brennero, l’opera che rivoluziona i collegamenti tra Italia e AustriaLa Galleria di Base del Brennero collegherà Fortezza (Bolzano) ad Innsbruck (Austria) passando sotto il passo del Brennero e, con i suoi 64 chilometri complessivi, diventerà la galleria ferroviaria ... adnkronos.com

Galleria di Base del Brennero: Tbm Wilma raggiunge i 5 kmLa tbm Wilma supera i 5000 metri nella Galleria di Base del Brennero, avanzando nel progetto ferroviario alpino. mobilita.org

VASSOIO SU QUATTRO PIEDINI IN SHEFFIELD INGLESE CON GALLERIA E RICCA INCISIONE PUNZONATO ALLA BASE CM.40.5 × 26 CONDIZIONI ECCELLENTI € 95 NON PIÙ DISPONIBILE facebook