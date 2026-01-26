Gaeta ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026, con il progetto

Latina, 26 gen (Adnkronos) - Gaeta ha ufficialmente presentato la propria candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026 con il progetto "Gaeta, Città della Cultura del mare. Blu: oltre l'Orizzonte, nelle radici dell'Essere", un dossier che supera la dimensione locale e punta a mettere il mare al centro delle politiche culturali, educative, sociali ed economiche del Paese. La candidatura si fonda su un partenariato di straordinaria ampiezza, che coinvolge la Regione Lazio, le Province di Latina e Caserta, le Aree metropolitane di Roma e Napoli, 22 Comuni costieri, la Camera di Commercio Frosinone Latina, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e oltre 80 soggetti tra enti pubblici, scuole, fondazioni, associazioni e imprese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gaeta si candida a Capitale italiana 2026 con un dossier nazionale

Approfondimenti su gaeta candida

Gaeta si presenta come candidata per il titolo di “Capitale Italiana del Mare 2026”.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su gaeta candida

Argomenti discussi: Gaeta si candida Capitale italiana del mare: arriva il sostegno di Roma - Quotidiano La Voce; Anche Sperlonga si candida a Capitale italiana del mare 2026; Capitale italiana del mare 2026, la candidatura (a sorpresa) di Sperlonga; Gaeta candidata a Capitale Italiana del Mare 2026, Acampora: Un’occasione per tutto il Lazio.

Gaeta candidata a capitale del Mare, il dossier: «Un mix di tradizioni marinare»Gaeta è in corsa per il titolo di Capitale italiana del mare 2026 con un dossier dal titolo evocativo: «Oltre l'orizzonte, nelle radici dell'Essere!». Una ... ilmessaggero.it

Gaeta candidata ufficialmente a Capitale Italiana del Mare 2026Milano, 26 gen. (askanews) – Gaeta ha ufficialmente presentato la propria candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026 con un progetto intitolato Gaeta, Città della Cultura del mare. Blu: oltre l’Or ... askanews.it

Anche la Groenlandia sostiene la candidatura di Gaeta a Capitale del Mare. - facebook.com facebook