Gabriel Garko e il matrimonio top secret | Mi sono sposato con Giorgio Eravamo in 4

Gabriel Garko ha recentemente annunciato di aver coronato il suo amore con Giorgio, in un matrimonio riservato a pochi. L’attore, noto per aver condiviso pubblicamente la sua omosessualità, ha confermato il legame duraturo e discreto con il suo compagno, con cui ha celebrato il suo impegno in modo intimo e riservato.

L'attore, ospite nel salotto di Silvia Toffanin con Anna Safroncik, ha annunciato di aver fatto il grande passo. "Sono sereno, sto bene e ho trovato il mio equilibrio", ha detto "Mi sono sposato". Gabriel Garko, il sex simbol che qualche anno fa ha rotto il silenzio sulla sua omosessualità, ha annunciato di aver fatto il grande passo insieme al suo storico compagno, a cui è legato ormai da quattro anni. "Sono sereno, sto bene e ho trovato il mio equilibrio", ha raccontato l'attore ospite a Verissimo. Poi, alla domanda di Silvia Toffanin sull'intenzione di sposarsi in futuro, l'attore ha rivelato: "Mi sono sposato due anni fa. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Gabriel Garko ha recentemente condiviso di aver contratto matrimonio con Giorgio due anni fa, mantenendo la notizia riservata.

