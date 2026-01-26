Un uomo di 28 anni è stato denunciato in relazione a un furto avvenuto il 2 gennaio nell’oratorio di Campagnola, situato in piazza don Fiaccadori. L’intera vicenda è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità locali.

Campagnola (Reggio Emilia), 26 gennaio 2026 - Un giovane di 28 anni è stato denunciato per un furto messo a segno il 2 gennaio nell’area parrocchiale di Campagnola, in piazza don Fiaccadori. Era avvenuto di primo mattino. Grazie alle telecamere della videosorveglianza i carabinieri di Campagnola hanno individuato il presunto responsabile dell’intrusione, accusato di furto aggravato per essere entrato nei locali che ospitano anche la sala cinema e il bar per poi rubare il fondo cassa per circa cento euro, confezioni di alimenti, un tablet e un telefonino. Dall’esame dei video è emerso un primo tentativo di effrazione fallito intorno alle due della notte, seguito da una seconda intrusione quattro ore più tardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto all'oratorio di Campagnola, denunciato 28enne

